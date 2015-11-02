澳新经济指标预测--11月3日-11月10日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月2日当周 11月3日(二) 0330 澳洲央行利率决定 11月 2.00% 2.00% 2230 澳洲AIG服务业指数 10月 -- 52.3 2245 新西兰HLFS失业率 第三季 +6.0% 5.9% HLFS就业增长(较前季) +0.4% +0.3% HLFS就业参与率 69.3% 69.3% 11月4日(三) 0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 +0.4% +0.4% (较前季) 第三季 +0.7% +0.8% 0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 9月 逆差30 逆差30.95 进口(较前月) -- +1.0% 出口(较前月) -- 持平 11月5日(四) 2230 澳洲AIG建筑业指数 10月 -- 51.9 11月6日(五) 暂无重要数据公布 11月9日当周 11月9日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 10月 -- -2.7% 网络招聘广告 -- +4.0% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 10月 -- +0.9% (较上年同期) -- +6.1% 11月10日(二) 0030 澳洲NAB企业现况指数 10月 -- 正9 企业信心指数 -- 正5 0030 澳洲房屋融资 9月 -- +2.9% 投资性房屋融资 -- -0.4% 11月10-11日 2330 澳洲消费者信心 11月 -- +4.2% (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”