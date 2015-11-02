《全球汇市》美元持稳，关注澳洲央行会议决定

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
澳洲央行将于0330GMT发布政策决议.
澳元显然指望央行将维持现状，升至0.7145美元 ，周一低点为0.7105美元。
“预计澳洲央行将维持政策利率在2.0%不变。这将短暂拉抬澳洲互换利率互换及澳元汇价，”澳洲联邦银行(CBA)资深汇率策略师Elias Haddad表示。
债券市场暗示降息机率不到一半，因此央行倘若降息的话，肯定将引发一番轩然大波。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1014 1.1013 0.01 -8.95 1.2097
美元/日圆 120.71 120.75 -0.03 1.05 119.68
欧元/日圆 132.91 132.98 -0.05 -8.48 144.78
美元/瑞郎 0.9869 0.9867 0.02 -0.72 0.9941
英镑/美元 1.5413 1.5415 -0.01 -1.03 1.5573
美元/加元 1.3097 1.3091 0.05 12.73 1.1618
澳元/美元 0.7140 0.7143 -0.04 -12.59 0.8168
新西兰元/美元 0.6742 0.6738 0.06 -13.53 0.7797
澳元/日圆 86.190 86.240 -0.06 -11.81 97.750
新西兰元/日圆 81.380 81.350 0.04 -12.96 93.310
英镑/日圆 186.05 186.09 -0.02 0.11 186.38
澳元/新西兰元 1.0586 1.0581 0.05 1.12 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/徐文焰/龚芳; 审校 孙茉莉/戴素萍/于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”