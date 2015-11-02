汽车产业：大众汽车排放丑闻扩大，保时捷与奥迪高档柴油车款恐遭波及

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
目前尚不明朗配备此一版本V-6柴油引擎的车款中，有多少车款采用了违法软件。EPA表示，目前仅举出近期EPA测试的车款与年份。EPA并未说明是否已对较早版本的引擎进行测试。
大众汽车9月坦承在较小型的四汽缸引擎，安装能够在排放测试中作弊的软件，美国有48.2万辆汽车受到波及，全球则是超过1,100万辆。
周一遭到官方点名违反美国法规的柴油引擎，涵盖五种奥迪车款，其中包括A6轿式车款与Q5运动型车。此外还包括VW的Touareg与保时捷的卡宴。
保时捷在另一份声明中表示，“对于这项信息感到讶异。”
“在获得这项通知之前，我们所有的信息是保时捷卡宴柴油车款完全符合规定。”(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”