全球金属：最近几周中国铜需求强劲，但可能仅是昙花一现

过去六个月铜价下跌，因中国经济成长放缓，及其从出口和制造业带动的经济增长转型至更多由消费者引领的经济成长。

中国占全球铜消费量的近一半，今年全球铜消费量料为2,300万吨左右。对2015年中国铜需求预估的范围主要介于零和增长3%之间。

而去年增幅为7%左右，这是伦敦金属交易所(LME)期铜 价格今年8月底跌至六年低点4,855美元的主因，这较5月触及的年内高点6,481美元下跌25%。

但自8月触及低点以来，铜价已累计上涨约5%至每吨5,100美元左右。近期趋势乐观的背后因素是中国进口，9月进口较8月增长逾20%，至351,956吨。

保税仓库库存从8月的50万吨降至40万吨，交易商指称这是正面迹象，因为从这些保税库提走铜要缴纳增值税，暗示了中国的真正需求。

但业界消息人士称，铜价下跌已导致中国国家物资储备局(简称:国储局)以及制造企业买入铜以增加储备，而不是用于工业用途。(完)