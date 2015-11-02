金砖国家：11月2日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透11月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月2日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报850.23点，上涨0.28%。
中国股市：沪综指缩量收挫1.7%连二日下跌，逢高兑现情绪持续压制大盘
中国汇市：人民币收跌逾200点子，疑似干预不明显购汇盘助贬
香港股市：恒指收跌1.2%，中国经济放缓以及打压非法交易引发担忧
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巴西股市：巴西市场适逢假日休市。
巴西汇市：巴西市场适逢假日休市。
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南非股市：尾盘小涨，尽管MTN Group 股价大幅挫跌。指标Top-40指数 收报48,349.52点，上涨0.07%；大盘综合指数 收报53,860.26点，上涨0.12%。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因美元小跌带动新兴市场货币上扬
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印度股市：NSE指数跌破8,000点，为10月1日以来首次跌破该水平，录得连续第六个交易日下跌；之前一项民间调查显示，10月制造业活动放缓至近两年来最慢。BSE指数 收报26,559.15点，下跌0.37%；NSE指数 收报8,050.8点，下跌0.19%。
印度汇市：卢比兑美元 收报65.585/65.595，上日收报65.265/65.275。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报853.77点，上涨0.97%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报457.86点，上涨1.48%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报63.665，升值0.46%；卢布兑欧元 报70.063,升值0.43%。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”