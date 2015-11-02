美股业绩：AIG季度获利减少，归因于保险业务疲弱及投资所得下降

路透11月2日 - 美国及加拿大最大的商业保险公司--美国国际集团(AIG) 季度营业利润下降，因其除了一个保险业务外，其他业务获利均下降，且市场动荡也影响其投资表现。

AIG税前重整支出高达2.74亿美元，也影响了第三季业绩。

该公司称，到2017年，重组成本累计可能达5亿美元，同时其业务精简最终可使每年节约4-5亿美元左右。

AIG股价在盘后交易中跌1.9%。

该公司还表示，每股季度派息0.28美元，上年同期为0.125美元。

截至9月30日当季，AIG税后营业利润锐减60%至6.91亿美元，或每股盈余0.52美元，汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估为每股盈余1.03美元。

AIG保险业务税前营业利润大降41%至14.7亿美元，因除了抵押贷款担保外，所有保险业务获利均下降。