美股业绩：AIG季度获利减少，归因于保险业务疲弱及投资所得下降

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透11月2日 - 美国及加拿大最大的商业保险公司--美国国际集团(AIG) 季度营业利润下降，因其除了一个保险业务外，其他业务获利均下降，且市场动荡也影响其投资表现。
AIG税前重整支出高达2.74亿美元，也影响了第三季业绩。
该公司称，到2017年，重组成本累计可能达5亿美元，同时其业务精简最终可使每年节约4-5亿美元左右。
AIG股价在盘后交易中跌1.9%。
该公司还表示，每股季度派息0.28美元，上年同期为0.125美元。
截至9月30日当季，AIG税后营业利润锐减60%至6.91亿美元，或每股盈余0.52美元，汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估为每股盈余1.03美元。
AIG保险业务税前营业利润大降41%至14.7亿美元，因除了抵押贷款担保外，所有保险业务获利均下降。
一直以来都是AIG重要部门的商业财产和意外伤害保险业务税前营业利润下降40%至5.69亿美元，因投资所得和保险费率均下降。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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