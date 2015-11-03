重发-韩国个股：新老交替，三星集团欲提高股东回报

(因技术问题重发，调整李在镕名字)

路透首尔11月3日 - 韩国最大综合性企业三星集团公司领导层更替之际，准备在处理巨额现金储备和投资者关系等问题上做出重大改变。

三星元老李健熙将现金首先用在长期投资方面，他的继承人李在镕则似乎愿意把更多的钱分给股东。

这可能会在一定程度上赢得股东支持，而这正是李氏家族在未来重组道路上所需要的。

今年三星集团旗下公司已宣布或完成了价值13.4万亿韩元(117.8亿美元)的回购交易，旗舰公司三星电子 也曾表示，未来三年将向股东分配年自由现金流的至多50%。野村估计，这个数额可能达到22.9万亿韩元。

“过去三星集团侧重于数量增长，但(三星电子)副会长李在镕希望提高质量，”一名知情人士透露，他因事情的敏感性没有具名。“股东回报计划就是其中一个目标。”