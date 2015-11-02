《中国报摘》--中国证券报11月3日

--互动娱乐 公告，其全资子公司拟按每股78欧元的价格收购皇家西班牙人足球俱乐部45.1%-56%的股权，并承诺在未来四年以每股78欧元的价格再收购卖方保留的5%股份。股权交易完成后，公司全资子公司将向皇家西班牙人增资金额不超过4,500万欧元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 黄凯)