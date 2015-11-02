《中国报摘》--中国证券报11月3日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中共中央办公厅、国务院办公厅印发《深化农村改革综合性实施方案》，聚焦农村集体产权制度、农业经营体系、农业支持保护制度、城乡发展一体化体制机制和农村社会治理制度等五大领域，进一步推进深化农村改革。
* 其他:
--记者获悉，相关部门正在制定新一轮稳外贸措施，重点是支持外贸新型商业模式创新发展，包括扩大跨境电子商务试验区试点范围、扩大市场采购贸易方式试点范围、年底前启动外贸综合服务企业试点等多项举措。
--全国推进内贸流通现代化电视电话会议召开，国务院副总理汪洋在会上强调，要发挥流通对消费的促进作用，建设生活必需品追溯体系，保护和传承中华老字号，创新跨境电子商务发展模式，保障基本消费，扩大品质消费，引导境外消费回流。
--互动娱乐 公告，其全资子公司拟按每股78欧元的价格收购皇家西班牙人足球俱乐部45.1%-56%的股权，并承诺在未来四年以每股78欧元的价格再收购卖方保留的5%股份。股权交易完成后，公司全资子公司将向皇家西班牙人增资金额不超过4,500万欧元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”