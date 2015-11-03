中国经济：新一轮稳外贸措施酝酿中，重点支持外贸商业模式创新--报载

路透上海11月3日 - 中国证券报周二报导称，在外贸增速放缓大背景下，相关部门正在制定新一轮稳外贸措施，重点是支持跨境电子商务试验区等外贸新型商业模式创新发展。

报导显示，目前相关部门已完成扩大跨境电子商务试验区试点范围的实施方案，争取尽快发布实施。此外，相关部门将争取年底前启动外贸综合服务企业试点，并已制定扩大市场采购贸易方式试点的方案，争取尽快扩大试点范围。

中国前三季度进出口总值同比下降7.9%，与年初确定的6%左右的年度增长目标相去甚远。报导称，在外贸增速放缓大背景下，促进外贸稳定增长和结构调整成为相关部门当前的工作重点。