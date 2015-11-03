中国个股：同方股份拟将同方国芯2.21亿股作价70.1亿元售予紫光集团

路透上海11月3日 - 中国科技控股型公司--同方股份有限公司 周二公告称，拟将持有的同方国芯 2亿2,083.5万股股份，以70.12亿元人民币价格出售给关联企业紫光春华，同时收购母公司清华控股旗下清控人居和华融泰的股权。

紫光春华是紫光集团全资子公司，后者是清华控股的控股子公司。本次收购价格为每股31.75元，为同方国芯停牌前30日均价。转让完成后，同方股份仍持有同方国芯4.99%股权，清华控股透过紫光集团和同方股份间接持有同方国芯41.38%股权，为实际控制人。

同方股份还拟受让清控人居不低于80%股权和深圳华融泰资产管理公司40%，待两公司相关评估完成后，与清华控股再确定具体交易方案。

华融泰目前持有华控赛格 26.43%股权，还持有联合水泥控股 56.06%股权。其中华控赛格近期公布定向增发方案，拟募集资金不超过 48.72 亿元，通过其子公司人居研究院用于海绵城市PPP建设项目。而清控人居目标是成为绿色低碳、创新智能、集约高效、产城共生的和谐人居城市化系统解决方案综合营运商。

同方股份指出，清华控股将利用旗下上市公司平台对其经营资产进行战略重组和产业布局，利用资本市场，沿着产业生态链进行兼并收购。其中，紫光集团定位于集成电路领域的世界级企业集团，并着手对集成电路产业经营资产进行战略重组和业务调整。

而此次收购的两家公司均与人居环境业务相关，将与同方股份现有的智慧城市、公共安全、节能环保、物联网大数据、互联网业务等相关板块形成有效的协同、融合与互动，形成覆盖城市生活方方面面的“大智慧城市”板块。

近两年，清华控股的资本运作动作不小，尤其是旗下的紫光集团。紫光集团先是通过私有化中国两家在美上市的知名芯片企业--展讯和锐迪科，搭建起集成电路业务的强大阵容，今年5月，紫光集团完成对惠普旗下华三通信51%股权的收购，收购额为逾23亿美元。本月初，又以37.8亿美元入股美国数据存储公司Western Digital Corp 15%股权。

另外，7月紫光集团曾向DRAM存储芯片制造商美光科技提出230亿美元的收购方案，但该方案未获美光方面认可。清华控股高层此前表示，双方仍在洽谈中，清华控股对此次并购仍抱有信心。