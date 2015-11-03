《全球主要国家债券发行预告》--11月3日-11月10日

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 11/5 法国 标售长期政府债券(OAT) 11/5 日本 标售10年期公债 11/5 日本 标售三个月期贴现国库券 11/6 日本 标售六个月期贴现国库券 11/9 1350 法国 标售国库券(BTF) 11/9 美国 发售三年期公债 11/10 美国 发售10年期公债 11/10 英国 标售2058到期的通膨保值公债 11/10 日本 标售10年期通膨保值债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 王丽鑫)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。