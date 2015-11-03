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亚洲 | 2015年 11月 3日 星期二 08:20 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月3日-11月10日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间  国家   规模   发行细节
 11/5         法国          标售长期政府债券(OAT)
 11/5         日本          标售10年期公债
                            
 11/5         日本          标售三个月期贴现国库券
                            
 11/6         日本          标售六个月期贴现国库券
 11/9   1350  法国          标售国库券(BTF)
 11/9         美国          发售三年期公债
 11/10        美国          发售10年期公债
 11/10        英国          标售2058到期的通膨保值公债
 11/10        日本          标售10年期通膨保值债券
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 王丽鑫)

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