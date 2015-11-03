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亚洲 | 2015年 11月 3日 星期二 08:13 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月3日

路透香港11月3日 - 路透香港11月3日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股
周一收市价的比较.(1美元=7.7496港元 )
       
    美国股市周一延续近期涨势实现全盘上涨，道琼工业指数 收高165.22点，或0.94%，报17,
828.76点。因受创的能源股反弹，且受并购题材推动的医疗保健股带领大盘攀升。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       112.760   -0.81      43136             8.738       1.49
 中国铝业                       7.920   -1.37      26968             2.455       1.87
 中国移动                      60.510    0.33     133100            93.786       1.50
 中国人寿                      17.840   -1.22     249727            27.651       1.66
 中石油                        78.280   -0.45      30829             6.066       1.28
 中石化                        72.360    0.39      38885             5.608       1.40
 汇丰控股                      39.040   -0.08    1159767            60.509       0.35
 中电信                        52.610    0.59      10240             4.077       1.42
 中国联通                      12.290    0.08     130848             9.524       1.32
 兖州煤业                       4.790    0.00      24326             3.712       0.87
 华能国际                      43.450   -1.00      23993             8.418       2.16
 南方航空                      40.860   -3.01       5916             6.333       0.84
 东方航空                      31.470   -2.15       7706             4.878       0.78
 中芯国际                       4.680    0.65       5370             0.725       0.74
 （完）
    

 (整理 梁慧仪)

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