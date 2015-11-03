《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月3日

路透香港11月3日 - 路透香港11月3日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股 周一收市价的比较.(1美元=7.7496港元 ) 美国股市周一延续近期涨势实现全盘上涨，道琼工业指数 收高165.22点，或0.94%，报17, 828.76点。因受创的能源股反弹，且受并购题材推动的医疗保健股带领大盘攀升。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 112.760 -0.81 43136 8.738 1.49 中国铝业 7.920 -1.37 26968 2.455 1.87 中国移动 60.510 0.33 133100 93.786 1.50 中国人寿 17.840 -1.22 249727 27.651 1.66 中石油 78.280 -0.45 30829 6.066 1.28 中石化 72.360 0.39 38885 5.608 1.40 汇丰控股 39.040 -0.08 1159767 60.509 0.35 中电信 52.610 0.59 10240 4.077 1.42 中国联通 12.290 0.08 130848 9.524 1.32 兖州煤业 4.790 0.00 24326 3.712 0.87 华能国际 43.450 -1.00 23993 8.418 2.16 南方航空 40.860 -3.01 5916 6.333 0.84 东方航空 31.470 -2.15 7706 4.878 0.78 中芯国际 4.680 0.65 5370 0.725 0.74 （完） (整理 梁慧仪)