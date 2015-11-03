《中国重要政经日程》--11月3日

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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==========================近期重要政经日程==========================
*11/3（周二）
国务院新闻办发布会，国家发展和改革委员会主任徐绍史介绍贯彻落实党的十八届五中全会精神，编制好国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要有关情况，并答记者问。
11/4（周三）
--中国并购公会主办的第十二届中国并购年会将于2015年11月4-5日在中国上海召开。本届年会的主题为：一带一路，全球并购。
11/5（周四）
--应越南共产党中央委员会总书记阮富仲、越南社会主义共和国主席张晋创邀请，中共中央总书记、国家主席习近平将于11月5号到6号对越南进行国事访问。
--第六届财新峰会在北京举行，至11月7日。
11/6（周五）
应新加坡共和国总统陈庆炎邀请，国家主席习近平将于11月6号到7号对新加坡进行国事访问。
11/19（周四）
--第三届中国资产证券化高峰论坛，至20日
12月
--中国国家主席习近平访问南非，并出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。
12月16日（周三）
--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。