中美贸易：美国对来自中国的三聚氰胺设定高额反倾销税

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透华盛顿11月2日 - 美国周一对自中国及特立尼达和多巴哥进口的三聚氰胺征收重税，因发现这些商品享受了不公平的政府补贴，而且在美国市场售价过低。
美国商务部对来自中国的三聚氰胺最终征收363.31%的反倾销税，对从特立尼达和多巴哥进口的则征收172.53%的反倾销税；三聚氰胺是一种粉末，用于生产层压板和其他贴面板。
在Cornerstone Chemical Company 提出申诉后，美国另外亦将向中国进口商品征收至少154.00%的反补贴税。
上述征税决定仍待美国国际贸易委员会(ITC)的确认，该委员会应于12月14日之前作出回应。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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