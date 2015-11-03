《新兴市场重要经济事件预告》--11月3日-11月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)

伦敦--世界银行发布“2016：女性、商业和法律”报告(1430)。

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至11月4日)。

布达佩斯--匈牙利央行公布10月政策会议的会议记录(1300)。

吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至11月5日)。

伦敦--经济合作暨发展组织(OECD)发布卫生数据报告“2015年健康概览(Health at a Glance 2015)”。

11月9日(一)

巴黎--2015年第七届新世界论坛(New World Forum)在OECD总部所在地巴黎召开，演讲嘉宾包括：OECD秘书长葛利亚、前法国央行总裁特里谢、德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)(至11月10日)。

法兰克福--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦在法兰克福发表题为“亚洲经济前景和亚洲开发银行角色”的演讲(1200)。