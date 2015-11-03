《香港报摘》--经济日报11月3日

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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* 要闻版头条：
--外滙基金第三季投资失利，损失金额高达638亿港元，为历年单季最大亏损；以香港人口约700万人计，平均每港人损失逾9,000港元。金管局总裁陈德霖指，随着10月起市场气氛好转，他期望年底前可收复部分失地。
* 其他：
--香港宽频 截至8月底止年度纯利大升94.7%至1.04亿港元，行政总裁杨主光表示，公司的宽频市场份额按年提升2.4个百分点至36.6%，在不久将来会提升至45%。
--中国七星 昨公告，曾尝试联络原拟认购公司新发行股份的徐翔，但尚未成功。公司亦留意到近日有指徐翔因涉嫌内幕交易而正接受中国机关调查的报道。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。