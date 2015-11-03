《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月3日

*工商时报：

--国民党团预计今日提案，将党版证所税案列入周五（6日）院会议程，政策会执行长赖士葆强调，党主席朱立伦支持证交税降为千分之2.5、另课证所税千分之0.5的党版，一旦完成三读，可望为台股挹注资金动能。

--财政部将于下周一（9日）公布最新海关进出口统计，财政部长张盛和透露，10月出口仍为两位数衰退，但衰退幅度已有缩减，认为出口最坏的谷底已经过了，露出〞向上转折〞的曙光。

*经济日报：

--因应陆资频频来台并购，金管会将全面检讨恶意并购法规，可能分陆资并购及本地并购两大类，金管会曾铭宗昨日表示，在合意并购前提下，金管会赞成紫光并购联发科 ；中央银行总裁彭淮南也强调，在能确保经营权的前提下，两岸产业合作是不错的想法。

--金融界高层表示，观察近期的联贷案，跨两岸合作似有成为发展的新趋势，最新的例子是，一银携手大陆中国进出口银行，共同主办为期七年，金额7,500万美元（约24.3亿台币）的跨境联贷案。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。