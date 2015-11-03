《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月3日

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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*工商时报：
--国民党团预计今日提案，将党版证所税案列入周五（6日）院会议程，政策会执行长赖士葆强调，党主席朱立伦支持证交税降为千分之2.5、另课证所税千分之0.5的党版，一旦完成三读，可望为台股挹注资金动能。
--财政部将于下周一（9日）公布最新海关进出口统计，财政部长张盛和透露，10月出口仍为两位数衰退，但衰退幅度已有缩减，认为出口最坏的谷底已经过了，露出〞向上转折〞的曙光。
*经济日报：
--因应陆资频频来台并购，金管会将全面检讨恶意并购法规，可能分陆资并购及本地并购两大类，金管会曾铭宗昨日表示，在合意并购前提下，金管会赞成紫光并购联发科 ；中央银行总裁彭淮南也强调，在能确保经营权的前提下，两岸产业合作是不错的想法。
--金融界高层表示，观察近期的联贷案，跨两岸合作似有成为发展的新趋势，最新的例子是，一银携手大陆中国进出口银行，共同主办为期七年，金额7,500万美元（约24.3亿台币）的跨境联贷案。(完)
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台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。