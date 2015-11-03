中国个股：兴业证券拟分拆海外业务在香港创业板上市

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透上海11月3日 - 中国中型券商--兴业证券 周二公告称，拟分拆其在香港的海外业务运营实体在香港联交所创业板上市，促进公司海外业务，推进公司国际化战略。
公告指出，此次公司将以兴证国际金融控股集团作为拟上市主体，承接目前兴证香港金控持有的各附属业务公司股权。随后，兴证国际金控进行增资扩股，兴业证券将透过兴证香港金控对兴证国际金控增资15亿港元，增资后兴业证券的持股不低于后者扩大后股本的68%。
同时，兴证国际金控将实施员工持股计划，由香港子公司董监事、管理层及核心员工实际出资认购，持股比例不超过扩大后总股本的10%；以私募方式引入第三方投资者，持股比例不超过本次增资后总股本的22%。
公告未透露具体分拆上市细节。公告称，兴业证券董事会已授权公司经营管理层具体负责制订分拆上市相关工作方案，抓紧推进相关工作。
兴业证券周一收报8.82元，过去一个月累计上涨12.6%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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