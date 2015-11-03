全球金市：金价持于四周低点附近，因投资者预期美联储今年加息

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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美联储升息可能提振美元，对无息资产黄金的需求不利。
周一美国经济数据为今年升息提供支撑。 美国10月制造业活动降至两年半低点，不过新订单分项指数增加还是带来希望，认为美国最糟的景况或许已经结束。
其他数据显示，美国9月建筑支出增长0.6%至2008年3月以来高位，表明经济仍旧坚挺，尽管消费者支出有降温迹象。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量减少0.43%，至689.28吨，为三周最低水平。
投机客削减黄金多头押注，黄金多仓由八个半月高点下滑。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 张若琪/王丽鑫)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。