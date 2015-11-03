《香港报摘》--信报11月3日

* 要闻版头条：

--受股票投资劲蚀拖累，外滙基金今年第三季录得有史以来最大额的季度投资亏损，达638亿港元，悉数蚕食上半年累积的盈余。总结首三季，外滙基金投资按年由盈转亏，蚀368亿港元。

* 其他：

--金管局总裁陈德霖说，楼市要确认＂下行周期开始及展开＂，始会放宽过去为压抑楼市炽热而实施的＂逆周期＂措施。

--去年12月遭市场失当行为审裁处展开研讯程序的沽空机构Citron，今年9月向证监会提出申请，要求取得有关恒大地产 财政状况的文件，或搁置对Citron的研讯程序，至昨天被审裁处驳回，并下令Citron创办人Andrew Left支付所涉费用。

--前政务司司长许仕仁、新地 前联席主席郭炳江等四人对贪污案罪的上诉，昨天在高等法院拉开序幕。四人上诉理据各异，但均质疑控方应先证明许仕仁出任公职期间，有确实优待新地的行为，才足以把他们定罪。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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