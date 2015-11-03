《香港报摘》--信报11月3日

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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* 要闻版头条：
--受股票投资劲蚀拖累，外滙基金今年第三季录得有史以来最大额的季度投资亏损，达638亿港元，悉数蚕食上半年累积的盈余。总结首三季，外滙基金投资按年由盈转亏，蚀368亿港元。
* 其他：
--金管局总裁陈德霖说，楼市要确认＂下行周期开始及展开＂，始会放宽过去为压抑楼市炽热而实施的＂逆周期＂措施。
--去年12月遭市场失当行为审裁处展开研讯程序的沽空机构Citron，今年9月向证监会提出申请，要求取得有关恒大地产 财政状况的文件，或搁置对Citron的研讯程序，至昨天被审裁处驳回，并下令Citron创办人Andrew Left支付所涉费用。
--前政务司司长许仕仁、新地 前联席主席郭炳江等四人对贪污案罪的上诉，昨天在高等法院拉开序幕。四人上诉理据各异，但均质疑控方应先证明许仕仁出任公职期间，有确实优待新地的行为，才足以把他们定罪。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。