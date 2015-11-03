《交易视点》台债五年券有筹码优势，殖利率上弹可视为买点--元大宝来证

路透台北11月3日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾经济基本面仍未有好转迹象，即使在美国在12月升息也不致于使公债殖利率出现大幅度弹升。市场资金浮滥情况严重，RP利率依然存在下探的空间，五年短券因有筹码优势，预期殖利率逢利空上弹可视为进场买点，而10年则需关注下周增额券标售结果，了解投资买盘进场意愿，预估本周五年券104/13期 成交区间在0.72%-0.82%，十年券104/12期 则在1.15%-1.25%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)