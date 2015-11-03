长江期货：资金流入，中证500期指关注度增加

周一，沪深300股指期货四份合约持仓量下降88手至44507手。虽然就绝对数量而言，持仓量下降幅度并不大，但却中止了此前连续10个交易日增仓格局，依然能显示出投资者心态趋于谨慎。由于期指持仓量变动并不大，短期市场可能继续处于方向选择之前的拉锯状态。

市场风格方面，市场焦点仍然集中在中小盘。中证500期指四份合约持仓量周一增加303手至18323手，持仓量创近36个交易日最高，显示资金依然持续流入中小盘指数。IC1511合约的主力席位持仓上，前20多方合计增持买单290手，略超前20空方合计增持卖单275手。在标的为大盘蓝筹指数的IH1511上，前20空方合计增持卖单161手，超过前20多方增持买单88手。笔者推测，这可能由于随着政策预期落地后，短期内政策影响力边际下降，推动市场上升力量减弱，现货市场投资者更多选择“重势轻质”的策略，使得中小盘股关注度强于大盘股。因此，相应的股指期货方面，IC关注度相对较强。(完)