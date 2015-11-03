长江期货：资金流入，中证500期指关注度增加

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自11月3日的《期货日报》：
周一，沪深300股指期货四份合约持仓量下降88手至44507手。虽然就绝对数量而言，持仓量下降幅度并不大，但却中止了此前连续10个交易日增仓格局，依然能显示出投资者心态趋于谨慎。由于期指持仓量变动并不大，短期市场可能继续处于方向选择之前的拉锯状态。
市场风格方面，市场焦点仍然集中在中小盘。中证500期指四份合约持仓量周一增加303手至18323手，持仓量创近36个交易日最高，显示资金依然持续流入中小盘指数。IC1511合约的主力席位持仓上，前20多方合计增持买单290手，略超前20空方合计增持卖单275手。在标的为大盘蓝筹指数的IH1511上，前20空方合计增持卖单161手，超过前20多方增持买单88手。笔者推测，这可能由于随着政策预期落地后，短期内政策影响力边际下降，推动市场上升力量减弱，现货市场投资者更多选择“重势轻质”的策略，使得中小盘股关注度强于大盘股。因此，相应的股指期货方面，IC关注度相对较强。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。