长江期货：沪铝万点关口保卫战打响

以下内容节选自11月3日的《期货日报》：

近期，需求不振、产能增长和成本下降导致沪铝阴跌不止，目前沪铝价格逼近万点大关，市场成交量大幅增加，多空争夺激烈。我们认为，在需求萎靡、产能过剩有效缓解之前，沪铝价格将继续下行，投资者可尝试逢高开空操作。

今年前三季度国内铝产量持续增长：国内氧化铝产量为4261万吨，同比增长11.4%，增幅比上年同期上升6.6个百分点；电解铝产量2378万吨，同比增长12%，增幅比上年同期上升4.2个百分点。国庆长假过后，铝锭库存持续攀升，并突破100万吨大关，库存居高不下。(完)

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