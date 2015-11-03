长江期货：沪铝万点关口保卫战打响

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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以下内容节选自11月3日的《期货日报》：
近期，需求不振、产能增长和成本下降导致沪铝阴跌不止，目前沪铝价格逼近万点大关，市场成交量大幅增加，多空争夺激烈。我们认为，在需求萎靡、产能过剩有效缓解之前，沪铝价格将继续下行，投资者可尝试逢高开空操作。
今年前三季度国内铝产量持续增长：国内氧化铝产量为4261万吨，同比增长11.4%，增幅比上年同期上升6.6个百分点；电解铝产量2378万吨，同比增长12%，增幅比上年同期上升4.2个百分点。国庆长假过后，铝锭库存持续攀升，并突破100万吨大关，库存居高不下。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。