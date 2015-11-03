《中国报摘》--其他报纸重要消息11月3日

**上海证券报**

--停牌三个多月的豫能控股 发布重组预案，公司拟合计作价约50亿元人民币收购控股股东河南投资集团持有的鹤壁同力97.15%股权、鹤壁丰鹤50%股权和华能沁北35%股权。

--同方股份 公告称，拟将所持有的同方国芯36.39%股权转让给紫光集团旗下全资子公司紫光春华，交易总价格超过70亿。

**证券时报**

--泽熙投资总经理徐翔被依法调查之后，其官网已经打不开，北京和上海两地办公室被封锁。记者获悉，由华润深国投信托托管的泽熙投资三只产品账户尚未冻结，客户仍可赎回，但账户不会再有新的交易。

--兴业证券 公告，拟分拆该公司在香港的海外业务相关经营实体在港创业板上市，以促进海外业务发展并推进国际发展战略。

--中国期货业协会发布的最新数据显示，10月全国期货市场交易规模环比进一步下降，以单边计算，当月全国期货市场成交量为2.14亿手，成交额为10.88万亿元，环比分别下降22.66%和22.84%。

**金融时报**

--首笔境外非金融企业公开发行的熊猫债--招商局集团(香港)的5亿元一年期短融上周五在银行间市场簿记建档发行，票面利率确定为3.03%。（完）