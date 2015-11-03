国泰君安期货：郑糖合约套利机会多于单边机会

2015/2016榨季出现持续性的单边行情的时间较短，价格振荡的概率增加，因此价差交易机会可能多于单边机会。从当前的期货价格的排列情况来看，SR1605合约贴水于SR1601合约、SR1609合约，“空中间买两边”的蝶式套利机会显现。同时，由于近月价格升水的基础是短期供应紧张，2016年1—6月的供应则相对宽松，因此SR1601合约的升水幅度并不会太高；远月升水的基础是9月以前的进口量得到控制，在内外价差高企的背景下，市场会对相关信息较为敏感，因此1—5月和5—9月价差存在较大的自由波动的余地。(完)