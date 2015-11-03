国泰君安期货：郑糖合约套利机会多于单边机会

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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以下内容节选自11月3日的《期货日报》：
糖价高位回调行情已经持续4周，由于现货价格短时间内缺乏单边大幅走高的动能，我们认为糖价仍将在高位振荡数周。
2015/2016榨季出现持续性的单边行情的时间较短，价格振荡的概率增加，因此价差交易机会可能多于单边机会。从当前的期货价格的排列情况来看，SR1605合约贴水于SR1601合约、SR1609合约，“空中间买两边”的蝶式套利机会显现。同时，由于近月价格升水的基础是短期供应紧张，2016年1—6月的供应则相对宽松，因此SR1601合约的升水幅度并不会太高；远月升水的基础是9月以前的进口量得到控制，在内外价差高企的背景下，市场会对相关信息较为敏感，因此1—5月和5—9月价差存在较大的自由波动的余地。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。