瑞达期货：大连铁矿石期货空头占据主导，短期仍将调整

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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以下内容节选自11月3日的《期货日报》：
最近三周，铁矿石1601合约价格依旧在中短期均线下方运行，持仓量持续小幅增加，市场增量资金介入，且以主动抛空为主。MACD指标绿柱继续增长，FIDD和DEA两线开口继续向下，短期空头力量有增强迹象。
布林通道开口向下发散，期货价格“紧贴”通道下轨运行，这说明空头占据主导，短期内可能出现加速探底走势。
操作上，可在359—369元/吨一带抛空，以375元/吨为止损，目标330元/吨。(完)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。