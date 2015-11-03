瑞达期货：大连铁矿石期货空头占据主导，短期仍将调整

以下内容节选自11月3日的《期货日报》：

最近三周，铁矿石1601合约价格依旧在中短期均线下方运行，持仓量持续小幅增加，市场增量资金介入，且以主动抛空为主。MACD指标绿柱继续增长，FIDD和DEA两线开口继续向下，短期空头力量有增强迹象。

布林通道开口向下发散，期货价格“紧贴”通道下轨运行，这说明空头占据主导，短期内可能出现加速探底走势。

操作上，可在359—369元/吨一带抛空，以375元/吨为止损，目标330元/吨。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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