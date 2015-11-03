汉融投资：沪胶熊市格局难得到根本扭转

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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以下内容节选自11月3日的《期货日报》：
10月沪胶1601合约共下跌4.34%，已经连续4个月收出阴线，沪胶熊市仍在继续。虽然短期内轮胎企业开工略有好转，但由于宏观经济环境偏弱，长期来看下游需求仍然不足。与此同时，进入11月后，国外天然橡胶产区将进入产胶旺季，市场供给预期再度增加。在这种情况下，沪胶熊市格局难以得到根本扭转。
整体来看，沪胶熊市格局很难出现根本改变，短期超跌后可能出现一定的技术性反弹，但无法改变价格总体趋弱走势，沪胶在12000元/吨附近承受较大压力。因此，在操作策略上，投资者需保持反弹做空的思路，对抄底的操作要格外谨慎。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。