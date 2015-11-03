金鹏期货：大连大豆期货仍有下跌空间

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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以下内容节选自11月3日的《期货日报》：
8月中旬以来，受大连玉米期货大跌拖累及内外盘豆类下跌的影响，大连大豆期货走出大幅下挫行情，刷新近5年低点。展望后市，国产大豆需求持续不振，而进口大豆继续增加，大豆期货仍有进一步下跌空间。
从技术上看，9月底至10月初，大豆期货价格跌破前期宽幅振荡区间，开启下跌模式。目前大豆期货远月合约在均线压制下，增仓放量下跌，下跌趋势完美，可等待反弹高点大胆做空。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。