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亚洲 | 2015年 11月 3日 星期二 08:55 BJT

期货日报：大连玉米期货远月合约受支撑

以下内容节选自11月3日的《期货日报》：

今年我国玉米主产区有所减产，且收购价格下调，但国储收购政策的延续会给玉米价格带来支撑，加之后期现货市场高品质玉米稀少，期货市场高品质的玉米或成为市场采购的来源，从而推动玉米期货1605合约的上涨。

　　目前，玉米期货1605合约价格在1800元/吨，而国储收购价格在2000元/吨，市场上高品质玉米短缺将推动期货市场的上涨行情。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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