期货日报：大连玉米期货远月合约受支撑

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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以下内容节选自11月3日的《期货日报》：
今年我国玉米主产区有所减产，且收购价格下调，但国储收购政策的延续会给玉米价格带来支撑，加之后期现货市场高品质玉米稀少，期货市场高品质的玉米或成为市场采购的来源，从而推动玉米期货1605合约的上涨。
目前，玉米期货1605合约价格在1800元/吨，而国储收购价格在2000元/吨，市场上高品质玉米短缺将推动期货市场的上涨行情。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。