《香港报摘》--其他报纸重要消息11月3日

* 明报：

--美资Capital Group自长江基建 提出私有化电能实业 后，不断在市场增持两家公司股份，但近日在市场上沽售长建股数为其入市增持以来最多，单是在10月29日前后便多达74.5万股，前后套现逾5,400万港元。

--去年底借壳敦沛上市的西南证券 公布为一家A股上市公司来港＂买壳＂提供最多4.94亿港元贷款，一年收息最多逾7,400万港元。据了解借款的为深圳A股中弘 ，而收购目标则是细价股卓高 。

* 苹果日报：

--楼市淡静，三名地产经纪合资以260万港元低价购入天水围嘉湖山庄两房单位，低市价至少近两成。涉及的美联物业回应指，旗下员工遵照地监局条例及该行申报机制进行交易。对于网民批评涉嫌＂造市＂，地监局表示不宜评论。

* 东方日报：

--市传内地休闲食品及饮品商达利食品将于本周路演，下周二（10日）招股，集资约15亿美元，为今年在港集资最大零售股。

* 星岛日报：

--信和置业 计划未来九个月，分阶段推售五个新住宅楼盘，涉近1,800个单位，主攻中小型单位。（完）