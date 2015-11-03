港报社评：缅甸变天在即，中国力保利益--信报11月3日

再过几天的星期日，缅甸将会出现四分之一世纪以来首次公开大选，普遍视作该国迈向民主化的里程碑。如果一切按照正常情况发展，反对党领袖昂山素姬所领导的全国民主联盟（NLD, National League for Democracy）有极大机会赢得历史性胜利。

理论上，昂山素姬不可能出任总统，因为军政府在2008年为她度身订造了一条宪法规定：＂任何拥有外籍配偶或子女的人士，不能担任总统＂。而她的已故丈夫Michael Aris及两名儿子都是英国籍，但这位长年争取民主的非暴力主义政治家，身为全民盟领袖，必然能够以某种形式执掌缅甸新政府。她于上月初接受专访时已声言有计划从幕后引领缅甸，明示将＂垂帘听政＂，并说：＂如果全民盟赢得大选组建政府，不管我是否总统，我都会成为政府的领袖。＂

缅甸这次选举共有90个政党6,000多名候选人，角逐1,142个中央和地方议会议席。前日，全民盟在仰光举行大型集会，昂山素姬向数以万计的支持者发表讲话，呼吁他们当心选举会出现舞弊。

25年前，军政府不承认选举结果，继而把昂山素姬软禁多年，假如这次全民盟取胜，军政府是否真的愿意将权力转移到该党手上？历史会不会重演？不妨这么说，要不是军政府为了换取西方国家解除对缅甸的经济制裁，也不会解除昂山素姬的软禁，甚至主动落实民主进程，终于发展到举行大选的这一步，军政府再一次撕破脸皮推翻选举结果的可能性理应不高。

获颁诺贝尔和平奖的昂山素姬，在国际社会一向被封作激励人心的＂民主女神＂，但在中国，她长期以来是十分敏感的禁忌。然而情况在今年六月有变，北京高调邀请昂山素姬率领全民盟代表团访华，国家主席习近平亲自接见。为什么会有这样破天荒的举措？原因显而易见，中国与缅甸军政府的关系尽管一向友好，可是北京也不得不面对一个现实，缅甸有机会出现一个由昂山素姬领导的文人新政权，所以北京政府有必要未雨绸缪，把此一禁忌人物解禁；向昂山素姬示好的主要目的，乃维护中国在缅甸的利益。

于今南海形势紧张，美国以航行自由为名，派出导弹驱逐舰拉森号进入中国填海造地的岛礁12海里范围游弋，维持中缅友好关系更形重要。对于中国而言，缅甸的最大利益不在其丰富的矿产，而是从中国西南部直达印度洋的＂缅甸走廊＂。2008年开始，中国兴建耗资25亿美元的油气输送管道，该管道起自缅甸皎漂市，穿过若开邦、马圭省、曼德勒省和掸邦，从缅中边境地区进入中国云南瑞丽市，再延伸至昆明。其中输气管道已于2013年7月28日开始输气，输油管道则于今年1月30日开始运作。简言之，缅甸走廊是中国的能源捷径，蕴含＂一带一路＂的战略意义。

南海之争，牵涉到马六甲海峡的畅通与否，假如这条海上通道受到阻挠，中国的能源运输无异于被扣着咽喉。很不巧，美国誓言＂重返亚太＂，最近又介入南海争端，马六甲海峡周边国家多的是其盟友，中国难免落于下风？相比之下，＂缅甸走廊＂就没这么多顾虑，只要能够跟缅甸保持友好关系，能源运输在这条管道毋须仰人鼻息。

更加耐人寻味的是，缅甸边境有些少数部族的＂叛军＂，名义上跟中国没有从属关系，实际上他们所使用的武器几乎全是中国制造，例如毗邻云南的果敢地区，当地居民大多是亲华的汉族后裔。中国兴建的油气管通过的区域，某程度而言依靠他们保护。

缅甸变天在即，中国不得不拉拢昂山素姬，以免该国一面倒倾向美国，归根究柢是要确保＂缅甸走廊＂畅通无阻，好为南海博弈增添筹码。（完）

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