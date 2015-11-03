《全球重要经济事件一览表》--11月3日-11月10日

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11月3日(二)

伦敦--英国央行副总裁贝利参加一个银行业会议(1010)。

伦敦--英国央行解决方案执行董事Andrew Gracie在金融时报银行业峰会上发表讲话(0920)。

伦敦--英国央行保险监督执行主管执行董事Sam Woods在英国保险协会两年一度的会议上发表讲话(1115)。

悉尼--澳洲央行举行利率会议(0330)。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉于欧洲央行举行一项活动的开幕式发表演说(1800)。

日内瓦--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在日内瓦发表谈话(1700)。

11月4日(三)

华盛顿--美联储主席叶伦面向美国众议院金融服务委员会就联储在银行监管方面的行动和计划作证词陈述(1500)。

费城--费城联邦储备银行总裁哈克发表讲话(1345)。

纽约--美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利参加主题为“超越宏观经济”发布会(1500)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)发表演说(2300)。

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在墨尔本研究所2015年经济和社会展望会议上发表讲话(2215)。

伦敦--英国央行召开货币政策委员会(MPC)会议(至11月5日)。

伦敦--英国国家经济社会研究院(NIESR)发布季度经济预期(0001)。

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定(0800)。

法兰克福--美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)参与欧洲央行银行业监管论坛的“金融稳定性”小组讨论(1030)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。无宣布利率声明的计划。

法兰克福--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、副总裁冈斯坦西欧、该行银行监管委员会主席努伊和执委劳滕施莱格在一次银行业会议上发表讲话。

法兰克福--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加欧洲央行会议的小组讨论会(0800)。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉于欧洲央行金融业监管论坛发表演说(0800)。

法兰克福--欧洲央行银行监管委员会主席努伊于欧洲央行银行业监管论坛发表演说(0810)。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加欧洲央行银行业监管论坛的访问活动(1030)。

法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格在欧洲央行银行业监管论坛发表闭幕演说(1445)。

法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格在欧洲央行论坛，就银行业监管发表演说(1330)。

东京--日本央行发布10月会议记录(2350)。

布拉提斯拉瓦--塔特拉峰会(Tatra Summit)(至11月6日)。欧元集团主席迪塞尔布洛姆做重要发言。

11月5日(四)

费城--费城联邦储备银行总裁哈克在全球合作中心(Global Interdependence Center)“西半球能源相互依存”活动中致欢迎辞(1330)。

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在由该行举行的第18届国际银行业年会上致欢迎辞(1540)。

芝加哥--埃文斯在第18届国际银行业年会上致开幕词(1745)。

瑞士伯尔尼--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在联合央行会议上发表讲话(1830)。

纽约--纽约联邦储备银行举办的“金融服务业务的改革文化和行为：进展与挑战研讨会”。演讲嘉宾包括美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利(1330)、美联储副主席费舍尔(1410)、纽约联储总裁杜德利(2145)。

华盛顿--前美联储主席贝南克在国际货币基金组织(IMF)“非常规货币和汇率政策”会议上发表演说(2100)。

伦敦--英国央行金融政策部董事Victoria Saport出席保险业风险管理第三届年度保险及资本活动(0900)。

伦敦--英国央行总裁卡尼在“全球议程(The Global Agenda)”活动上发表讲话(2015)。

伦敦--英国央行发表季度通胀报告、宣布利率决定、并发布议息会议记录(1200)。

悉尼--澳洲央行副总裁洛威将出席FINSIA监管小组讨论会的小组讨论(0100)。

布鲁塞尔--欧盟执委会发布对28个欧盟成员国的经济预期(0800)。

米兰--Cattolica大学2015/2016学年揭开序幕，欧洲央行总裁德拉吉将发表演说(1000)。

法兰克福--欧盟执委会主席贾克在2015年Germany Day活动上发表演说(1210)。

法兰克福--德国央行理事Andreas Dombret于2015年Germany Day活动致开幕词(1230)。

11月6日(五)

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在由该行举行的第18届国际银行业年会上致开幕词(0045)。

圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在圣路易斯地区商会金融论坛上就美国经济和货币政策发表讲话(1415)。

华盛顿--美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)出席IMF“非常规货币和汇率政策”会议的“经济论坛：政策教训和非常规货币政策的未来”活动(2115)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本时事通讯社主办的一次活动中发言(0400)。

法兰克福--欧洲央行执委普雷特在第三届法兰克福金融市场政策会议中，就货币政策之数据处理发表演说(0830)。

卢比安纳--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在斯洛文尼亚银行业一项活动中发表演说(1000)。

法兰克福--德国央行理事Andreas Dombret参加小组讨论会，就“银行业的大数据--不同的政策问题”进行讨论(1500)。

11月7日(六)

美国坦佩市--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯于2015年经济教育大会，就展望与教育主题向亚利桑那经济教育会发表演说(0410)。

11月9日(一)

美国朴次茅斯--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在当地一项会议中，就经济前景发表谈话(1730)。

巴黎--2015年第七届新世界论坛(New World Forum)于经济合作暨发展组织(OECD)巴黎总部举行(至11月10日)。演说者包括：OECD秘书长葛利亚、前法国央行总裁特里谢，以及德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)。

布鲁塞尔--欧元集团会议。

11月10日(二)

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在芝加哥大学布斯商学院全球市场计划“13万亿(兆)美元的问题：管理美国政府的债务”上发表讲话(1930)。

布鲁塞尔--经济及财政事务理事会会议。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布10月政策会议纪要(0830)。

多伦多--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins在加拿大高级研究所活动中致开幕词(1700)。

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁向议会经济委员会发表有关欧元区经济和欧洲央行货币政策的讲话(1000)。

日内瓦--英国央行副总裁康利夫发表讲话(1730)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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