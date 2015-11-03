《中国新债预测》10年续发国债收益率均值3.07%，供给放量或抑长端需求

* 招标品种: 财政部10年期续发国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(4日)10:35-11:35

* 受访人数: 10位(银行、券商)

* 预测区间: 3.02%-3.13%

* 预测均值: 3.07%(按各家机构预测值平均)

路透上海11月3日 - 中国财政部周三将招标续发行10年期固息国债。路透调查显示，宽松资金面继续支撑债市，但国开债最新招标情况显示一级市场上长端品种配置热情有所降温，加上本周10年期利率债供给放量施压，预计明日国债续发需求平平，中标收益率接近二级，预测均值落在3.07%。

北京一银行交易员称，本周国债和金融债10年期品种一级供给放量明显，市场承接或有一定压力，预计明日国债中标收益率不会特别乐观；但目前资金仍松，收益率大幅走高的概率也不大。

据路透统计，除明日续发的280亿元国债之外，10年期品种还有100亿元的国开债、70亿元的农发债和40亿元的进出口行债将于周内发行，10年期国债与金融债供给总计达到490亿元。此外，不含定向发行部分，截至目前已公告将在本周招标发行的地方债规模近3,400亿元。

华中一银行交易员提及，今日早间国开债长端品种定位偏高，在情绪上可能对国债招标也有所影响，午后二级市场10年国债收益率亦小幅上涨，但具体情况仍需视明日投资户为主的需求情况如何。

国开行周二上午招标增发的五期固息债中，中短期的1-5年品种略低或接近预期，而长端七年和10年品种则稍高于预期。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.0525%。本次续发国债的标的券150023券最新成交收益率 在3.08%。

明日招标新债为今年第23期 10年期品种的第一次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

招标当日，原发行国债停止交易一天；招标结束至11月9日进行分销；11月11日起与之前发行的同期国债合并上市交易。