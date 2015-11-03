港报社评：外汇基金投资亏损，金管局不应发浮薪--明报11月3日

外汇基金今年首三季总亏损368亿港元，去年同期投资总收益为386亿 港元，来回相差达754亿港元，情况可谓一个天堂、一个地狱。今年还有 一季度，投资市场会有什么变动较难估计；外汇基金最终转亏为盈固然最 理想，因为全港市民都间接得益，不过若以亏损收场，则金管局高层应表 明减少或不收取浮薪，藉此显示对投资亏损负责。 上一季，外汇基金遭逢＂Triple Whammy＂（三重打击），即是股票 、债券和外汇同时受挫。10月份，环球股票回稳，不过美国息口这把悬在 市场头上的刀，或许12月就会掉下来。这段时间情势不明朗，稍有风吹草 动，投资市场就会波动，而一旦美国正式踏入加息周期，新兴市场因为资 金逆转将备受冲击。因此，由于市况极不稳定，不应排除外汇基金在第四 季再遭受三重打击的可能。 截至今年9月30日，外汇基金总资产达32,935亿港元，历来都是以美 元资产最多，比例超过七成，其中美国国债占大多数。为了维持联系汇率 ，外汇基金的投资组合有必要购买美债，即使收益偏低，本港也没有选择 。以往美国长债息口有3厘甚至4厘，可为外汇基金带来稳定收入，即使遇 到股市或外汇波动，可以起到平衡风险的作用。不过，2008年金融海啸以 来，美国联储局实行量化宽松，变相印银纸救银行、救经济之后，美债收 益显着下降，在外汇基金发挥分散风险作用的功能已经大不如前。 外汇基金投资组合奉行＂保本先行、长期增值＂原则，着眼中长期收 益，其安全第一，不随便投资高风险资产，完全有必要。因此，即使明知 未来一段时间的投资仍然面对回报低、波动大，外汇基金投资组合不可能 有大幅度调整。随着美国加息，债券价格无可避免下跌，外汇基金美元资 产以美债为主，届时蒙受的损失只是数额多少而已。 因此，对外汇基金在投资周期调整中，要继续有＂输少当赢＂的心理 准备；起码在今年第四季，看不到环球投资环境可能突然好转。至于对今 年外汇基金转亏为盈的可能性，不宜抱太大期望。外汇基金较少出现年度 亏损，金管局高层能够做的虽然不多，但是仍然应该就亏损表达负责任的 态度，较恰当是他们表明若外汇基金以亏损收场，则他们会自行问责，减 少或不收取年度浮薪。 金管局薪酬超高，衆所周知，即就10多名助理总裁而言，其固定薪酬 、浮动薪酬与福利加起来，每年约500万港元，远远高过美国联储局主席 的约200万港元年薪水平；至于副总裁与总裁薪酬之高，更使人咋舌了。 陈德霖去年3月获政府续约5年至2019年，新任期固定薪酬为650万港元， 较旧约加薪8.3%，而且每年都会调整，至于按表现决定的浮动薪酬，上限 定为260万元。即是陈德霖按合约每年最少支领910万港元，还未包括其他 福利。 当年任志刚任金管局总裁，每年动辄支领超过1,000万港元薪酬，引 起广泛关注和讨论。5年前，陈德霖接任之时，政府因应民情，陈德霖的 固定薪酬较任志刚大削32%，浮薪上限则约为固定薪酬的三分一。经此调 整，陈德霖每年支领的薪酬仍然冠绝公职人员，较特区政府的局长、司长 以至特首，都高出很多。据知，金管局高层薪酬按金管局表现而定，外汇 基金业绩只占一部分，其他评估因素包括人民币业务、银行监管、银行业 拓展、巩固香港的国际金融中心地位等，由外汇基金管治委员会评估这些 因素确定。若今年投资出现亏损，管委会对发放浮薪不宜松手，应予减少 ，当然最理想是金管局高层主动减收或宣布不收浮薪，以示对业绩负责， 则日后业绩好转时，金管局高层＂攞足＂浮薪，就显得理所当然和不再有 争议。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘