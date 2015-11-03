港报社评：铅水处分须适度，免大众陪罚--星岛日报11月3日

食水含铅超标调查委员会展开正式聆讯之际，当局公布的最新数据显 示公屋兴建量大落后，单身人士申请轮候公屋又大增，平均轮候期延长到 3.06年。房屋委员会正为如何惩处有关承建商和水喉匠伤透脑筋，处分太 轻不足以平民怨和儆效尤，太重则恐怕矫枉过正，甚至推迟公屋落成进度 和提高造价成本，令轮候册上的市民更迟上楼。 打从今年7月启晴村部分食水样本验出含铅量超过世界衞生组织健康 指标，不计民间验水，单是政府验出食水含铅超标的公共屋村已有11个， 血液含铅量一度超标的居民约150人。 综合房委会和水务署初步调查结果，铅水是因为水管焊接用了含铅物 料，涉及四家承建商、三家水喉分包商和三位持牌水喉匠。房委会投标小 组委员会早前决定，把四家承建商在今年3月至9月提交的标书全部剔除， 不给生意他们做。 至于是否延续这个＂停赛期＂、延续多久、是否加入其他处罚，房委 会至今仍然未能打定主意，在等候房屋署提交最终方案。 涉及事件的四家承建商，承包了大部分公屋建筑工程。单是抽起他们 七个月的标书，由于只能考虑标价较高的承建商，有四份合约工程的总开 支已经要比原先预算增加10亿元，此外，还有6,000个单位要推迟两个月 落成。 根据水务署调查所得，以英国标准以0.07%为含铅量上限，部分屋村 的喉管焊接位含铅量超标800百多倍，决定使用含铅焊接物者固然有错， 政府则要为监管缺失负责。 身兼房委会主席的运输及房屋局局长张炳良，昨日重申有关部门把关 缺失是因为＂认知不足＂。不过，调查资料显示：使用含铅焊料，一个单 位可以节省76元成本，一个屋村4,000多个单位，就可以节省32万多元， 当中有没有人从中图利，或纯粹因为认知不足、为赶工交货而用上焊接速 度较快的含铅物料，层层分判的哪一个环节决定用上含铅焊料，有待查个 水落石出，按照角色严重程度问责。 初步看来，一份屋村合约动辄逾亿元，32万元只占极小部分，总承建 商不值得为此偷工减料来压低标价。这与当年的公屋短桩，以大幅偷工减 料来压价来竞投工程，有很大的差别。不过，出现铅水，总承建商就与政 府一样要承担监管缺失的责任。 铅水事件后，当局和总承建商都做了种种补救措施，包括由承建商全 盘承担不菲的换喉费用，当局亦将改善招标内容和发牌制度，避免事件重 演。至于对承建商的＂停赛＂处罚，现时已有7,500个公屋和居屋单位要 延迟一年落成，不堪再拖，当局要确保有足够的市场竞争和承受能力，避 免影响建屋进度和大幅提高造价，令全港轮候公屋人士和纳税人都陪着受 罚。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘