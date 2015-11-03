港报社评：外汇基金与时俱进，优化投资提升回报--文汇报11月3日

外汇基金今年首三季度共出现投资亏损368亿元，预计今年就算总体 不亏损，回报率也将继续呈现较低水平。有关专家认为，外汇基金虽然担 负确保港元汇率及本港金融体系稳定的重任，但回报率如果长期偏低，甚 至出现亏损，就不能充分发挥应有的作用。因此，外汇基金有必要在无损 法定使命的前提下，全面检讨既有的投资策略，不要仅局限于股票、债券 等传统领域投资，而要进一步扩大投资多元化的比例，积极审慎地选择回 报率较高的产业，特别是适度投资创新产业，在为培育香港经济新增长点 、促进经济持续发展的同时，收获更可观的长远回报。 据金管局公布，外汇基金首三季投资亏损368亿元，其中第三季亏损6 38亿元，有记录以来单季亏损最多。据金管局方面解释，投资表现如此之 差，与金融市场波动有很大关系，局方也无能为力。对这种＂时运不济、 事不关己＂式的回应，广大市民当然不会满意。外汇基金现已累积到3万 多亿元，达香港流通总货币量的7至8倍之多，这是稳定香港金融的基础， 更是港人共同的财富，市民当然期待它在保障香港的金融稳定及保本的基 础上，带来更为可观的回报，为库房增添造福市民的实力。不过，外汇基 金的回报率一直徘徊在5%左右的较低水平，近年来还不断下滑，2013年为 2.7%，2014年更惨跌至1.4%。如此低的回报，在世界各国和地区的主权基 金中相当罕见。现时还录得单季最高亏损，金管局实在不宜轻轻带过，而 应切实查找各方面的原因并制定改善的策略。 据有关专家分析，外汇基金过分保守的投资策略，是导致其长期回报 率不高，甚至容易出现亏损的重要主观原因。目前，在超过3万亿元的外 汇基金中，债券和现金约占80%，还有20%是股票和小部分以私募基金和房 地产为主的多元化投资，这样的投资结构，回报率自然会较低，如果外围 环境有什么风吹草动的话，业绩必然会大幅下滑。虽然，外汇基金的首要 目标，是保障香港的金融稳定，而非赚取高回报，不能简单地和世界各国 和地区的主权基金相比较。但是，正是因为外汇基金有这样的特殊性，更 要求金管局有关投资专家花更多的心思，设计更为符合投资发展趋势、更 灵活的投资策略，去管理好这笔巨大的财富，而不是一成不变地维持着过 于单一的投资方式。 因此，建议金管局对外汇基金目前的投资策略进行全面检讨，研究如 何在风险可控的前提下，采取较为前瞻、进取和可持续的投资策略，适度 进行多元化投资，力争提高投资收益。同时，在香港发展创新型经济的过 程之中，外汇基金也有需要拨出部分资金，投资到富有发展潜力的新兴产 业，一方面支持创新经济的成长，另方面也为基金的保值增值提供长远的 投资选择。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘