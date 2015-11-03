基金产业：索罗斯5亿美元资金抽腿，葛罗斯债券基金元气大伤

路透纽约11月2日 - 亿万富豪投资人索罗斯对葛罗斯(Bill Gross)投下一张重量级“不信任”票。

熟知内情的消息人士周一表示，索罗斯旗下的索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)，由葛罗斯所属骏利资产管理集团 的帐户，撤出约5亿美元资金。交易刊物Pension & Investments稍早报导了这笔资金流出。

这笔5亿美元资金原本是透过一个名为“量子伙伴”(Quantum Partners LP)私人投资工具进行管理，以另一个单独帐户进行投资。这项投资组合追随葛罗斯操作的债券基金--Janus Global Unconstrained Bond fund 的策略，此基金绩效不佳，不断外流，一直不见起色。

根据投资研究机构晨星(Morningstar)，今年至目前为止，该基金报酬率为负1.47%，落后于74%的同类基金。

索罗斯撤资对葛罗斯的冲击尤其严重，因葛罗斯操盘的Janus Global Unconstrained Bond Fund基金管理的14亿美元中，有超过7亿美元是葛罗斯个人资金。(完)