《香港重要政经日程》--11月4日-11月12日

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
================== 今日重要政经消息=================
11月4日（周三）
-- 公布10月份香港PMI。
-- 德昌电机控股 公布中期业绩。
================== 近期重要政经消息=================
11月5日（周四）
--09:00 北京京客隆 在中国举行股东特别大会。
-- 万嘉集团 公布中期业绩。
-- 德昌电机控股 公布中期业绩/股息。
11月6日（周五）
-- 集一家居 首日挂牌。
-- 公布10月外汇储备资产数字。
-- 大唐投资国际 公布中期业绩。
-- 美捷汇控股 公布中期业绩。
11月9日（周一）
-- 中金公司 首日挂牌。
-- 先进半导体 公布首三季业绩。
-- 路易十三集团 公布中期业绩。
11月10日（周二）
-- 中芯国际 公布第三季业绩。
-- 正大企业国际 公布第三季业绩。
-- 迪臣发展国际 公布中期业绩。
-- 鼎亿集团投资 公布中期业绩。
-- 华虹半导体 公布首季度业绩。
-- 中芯国际 公布首季度业绩。
-- 腾讯控股 公布第三季业绩。
*--10:00 堡狮龙 股东周年大会。
11月11日（周三）
-- 卜蜂国际 公布首三季业绩。
-- CITY E-SOLUTION 公布首三季业绩。
-- 佐丹奴国际 公布首三季业绩。
-- 港交所 公布首三季业绩。
-- 领展房产基金 公布首三季业绩。
* 11月12日（周四）
--12:00 新鸿基地产 股东周年大会。
-- 瑞声科技 公布第三季业绩。
-- 勇利航业 公布第三季业绩。
-- 宏利金融 公布第三季业绩。
-- 宝胜国际 公布第三季业绩。
-- 俄铝 公布第三季业绩。
-- 南戈壁 公布第三季业绩。
-- 高鑫零售 公布第三季业绩。
-- 伟易达 公布中期业绩。
-- 裕元集团 公布第三季业绩。
-- 浙江沪杭甬 公布第三季业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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