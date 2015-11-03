《汇市简讯》美元/韩元早盘承压，跌至1132.7

0129 GMT * 美元全线承压，美元/韩元跌至1132.7 * 美股表现强劲，支撑亚洲市场风险人气 * 全球多国公布采购经理人指数(PMI)数据未引发市场太大的骚动， 甚至有零星不错的表现 * 中国PMI有好有坏，但部分迹象显示或已落底 * 美元/韩元重返近期1020-1040区间中段 * 日圆/韩元在9.38附近盘旋，持续在9.30-9.50区间开拓 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)