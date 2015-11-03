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亚洲 | 2015年 11月 3日 星期二 09:47 BJT

《汇市简讯》美元/韩元早盘承压，跌至1132.7

0129 GMT
    
    * 美元全线承压，美元/韩元跌至1132.7
    * 美股表现强劲，支撑亚洲市场风险人气
    * 全球多国公布采购经理人指数(PMI)数据未引发市场太大的骚动，
甚至有零星不错的表现
    * 中国PMI有好有坏，但部分迹象显示或已落底
    * 美元/韩元重返近期1020-1040区间中段
    * 日圆/韩元在9.38附近盘旋，持续在9.30-9.50区间开拓
    (完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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