澳新汇市：两国货币小幅走坚，澳洲央行降息预期削弱

绝大多数经济学家预计澳洲央行将维持利率不变。

如果澳洲央行按兵不动，若在政策声明中采用宽松立场，澳元仍将受抑。否则澳元将可能测试0.7260-0.7300之间的阻力位。

澳元兑美元 从稍早的0.7135涨至0.7162，远离近期所及三周低位0.7067。支撑位在0.7117附近，阻力位接近0.7210。

新西兰元兑美元 从稍早的0.6733涨至0.6760。10月份上涨5.7%，为两年来最大月线涨幅。支撑位在0.6620。

投资者在周三的全球乳品贸易拍卖会之前保持谨慎。

“拍卖会可能会对新西兰元带来不利影响，一系列因素表明乳品价格回落的幅度可能大于NZX乳品期货预示的约5%的跌幅，”澳新银行(ANZ)在晨报中称。

乳品价格进一步走软也将增强对新西兰央行在12月会议上再降息25个基点的预期。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价