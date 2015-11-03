澳新汇市：两国货币小幅走坚，澳洲央行降息预期削弱

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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绝大多数经济学家预计澳洲央行将维持利率不变。
如果澳洲央行按兵不动，若在政策声明中采用宽松立场，澳元仍将受抑。否则澳元将可能测试0.7260-0.7300之间的阻力位。
澳元兑美元 从稍早的0.7135涨至0.7162，远离近期所及三周低位0.7067。支撑位在0.7117附近，阻力位接近0.7210。
新西兰元兑美元 从稍早的0.6733涨至0.6760。10月份上涨5.7%，为两年来最大月线涨幅。支撑位在0.6620。
投资者在周三的全球乳品贸易拍卖会之前保持谨慎。
“拍卖会可能会对新西兰元带来不利影响，一系列因素表明乳品价格回落的幅度可能大于NZX乳品期货预示的约5%的跌幅，”澳新银行(ANZ)在晨报中称。
乳品价格进一步走软也将增强对新西兰央行在12月会议上再降息25个基点的预期。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/刘秀红；审校 龚芳/孙茉莉)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。