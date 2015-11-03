金属期市：伦铜续涨，受助于中国出口订单强劲

财新/Markit周一联合公布，中国10月制造业采购经理人指数(PMI)小幅反弹至48.3，但连续八个月处在荣枯线下方。不过新出口订单指数为6月来首次返回扩张区域。

据业界消息人士及对数据的研究，最近几周中国对铜的强劲需求可能不会持久，亦没有暗示铜市的普遍反弹；人们通常将铜视为经济成长的风向标。

美国10月制造业活动降至两年半低点，不过新订单分项指数增加还是带来希望，即使该行业备受美元走强打压，且能源企业大幅削减支出。

芝加哥商业交易所集团(CME Group) 在线交易平台CME Direct在周一因技术问题关闭四小时后恢复正常，这是影响该全球最大期货市场运营商并搅动大宗商品交易的又一次故障。(完)

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