《路透晚报》--11月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：未来五年年均增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”--国家主席

中国国家主席习近平周二称，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标。

--中国经济：深化财税体制改革，提高金融服务实体经济效率--十三五规划建议

新华社官方微博周二刊登中国“十三五”规划建议内容称，十三五期间将深化财税体制改革，适度加强中央事权和支出责任，加快金融体制改革，提高金融服务实体经济效率。

--中国经济：“十三五”有条件保持中高速增长，稳增长仍是首位--发改委

中国国家发改委主任徐绍史周二表示，国内经济一直保持在合理区间，长期向好基本面没有改变，中国有条件在“十三五”（2016-2020年）期间保持经济中高速增长，稳增长仍然是排在第一位的目标。

--中国经济：将内贸流通打造成经济转型发展的新引擎--副总理

中国国务院副总理汪洋表示，将加快推进内贸流通现代化，将内贸流通打造成经济转型发展的新引擎、资源优化配置的新动力、大众创业就业的新平台。推动中国从流通大国向流通强国迈进。

--中国经济：新一轮稳外贸措施酝酿中，重点支持外贸商业模式创新--报载

中国证券报周二报导称，在外贸增速放缓大背景下，相关部门正在制定新一轮稳外贸措施，重点是支持跨境电子商务试验区等外贸新型商业模式创新发展。

--中国经济：农村改革要守住土地公有制底线，鼓励地方探索创新--官员

中国深化农村改革综合性实施方案公布后，中央财经领导小组办公室副主任韩俊解读称，深化农村改革，要坚守土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损这“三条底线”，鼓励支持地方大胆探索创新，并扎实开展改革试点。

--中美关系：美太平洋舰队司令称行使航行自由权不应被视为威胁任何国家

美国太平洋舰队司令哈里斯周二表示，美国行使航行自由权的行动不应被视为对任何国家的威胁。上周美国一艘军舰驶入南中国海争议区域，挑战了中国的领土主张。

--中国经济：发改委批复新建北京至张家口铁路，投资总额584.1亿元

中国河北省张家口市发改委周二称，新建北京至张家口铁路可行性研究报告已获国家发改委批复，投资估算总额为584.1亿元人民币。

--路透调查：中国继续降准预期仍在，债市分歧加大但整体仍乐观

汤森路透中国固定收益市场展望2015年第11期的参与机构预期，央行11月维持基准利率和准备金率不变，但明年1月前仍有降准空间。中国经济仍有放缓压力，积极财政和宽松货币政策持续，不过四季度股市和资本流动不确定性仍高，债券市场年内走势分歧有所加大，但整体而言继续维持乐观。

--路透调查：台湾10月份出口料再度下降，CPI也可能放缓

路透调查显示，台湾10月份出口可能萎缩，为连续第九个月下降。10月消费者物价指数(CPI)料较上年同期上升0.12%。

--香港数据：9月零售销售货值按年跌6.4%，创八个月来最大跌幅

香港政府统计处周二公布，9月零售业总销售货值按年下跌6.4%，货量亦跌3.1%，均创八个月来最大跌幅，受累于访港旅游业积弱以及股市下挫打击消费意欲。

【金融】

--香港金融：金管局将增发350亿港元外汇基金票据，因应银行需求增加

香港金融管理局（HKMA）周二宣布，将增发总值350亿港元的外汇基金票据，以应付由于银行体系流动资金充裕，使银行对该等票据需求增加的情况。这为金管局自8月初以来，第三度宣布增发外汇基金票据。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购维持少量平价操作，资金宽松无虞央行短期暂维稳

中国央行公开市场周二逆回购维持100亿元人民币少量平价操作，单日操作量完全对冲到期量。市场人士表示，继10月底央行“双降”并配合定向放水政策之后，目前资金面整体宽松无虞，公开市场暂回归平稳常规操作。

--《中国新债预测》10年续发国债收益率均值3.07%，供给放量或抑长端需求

中国财政部周三将招标续发行10年期固息国债。路透调查显示，宽松资金面继续支撑债市，但国开债最新招标情况显示一级市场上长端品种配置热情有所降温，加上本周10年期利率债供给放量施压，预计明日国债续发需求平平，中标收益率接近二级，预测均值落在3.07%。

--新债招标：中国国开行增发债短端收益率符合预期，长端偏高--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标增发的七年期固息债中标收益率为3.4743%，10年期中标收益率为3.4202%，高于3.45%和3.40%的市场预测均值。两期债的投标倍数分别为4.75倍和2.35倍。

--新债招标：河南3-10年专项地方债利率仍较下限上浮30bp--业内人士

业内人士周二透露，中国河南省上午招标的三年、五年、七年和10年期专项地方债，中标利率仍均较下限上浮30个bp(基点)。四期债中标利率依次为3.02%、3.17%、3.33%和3.33%，对应投标倍数为1.70倍、1.58倍、1.44倍和1.54倍。

--新债招标：山西省五、10年专项债利率较下限上浮10-15个bp--业内人士

业内人士周二透露，中国山西省下午招标的五年、10年专项债，中标利率分别为2.97%、3.18%，较投标区间下限分别上浮10个和15个bp（基点）；两期债对应投标倍数分别为2.21倍和1.73倍。

--中国债市动态：现券未脱窄幅波动，仍待新变量打破市场短期均衡

中国银行间债市周二早盘现券依旧未脱窄幅波动。宽松流动性及缺资产的情况下配置需求仍在，而此前火爆行情中所累积的止盈压力亦需继续消化；在出现新影响因素打破市场均衡前，短期整理料持续。

--中国货币市场：资金充裕回购利率盘整，公开市场逆回购续做稳定预期

中国公开市场周二继续进行小量逆回购，释放央行维稳流动性信号，银行间市场目前资金较为宽松，不过因需求旺盛局面不改，主要回购利率维持盘整。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘走稳波幅明显收窄，冲刺SDR前夕料维稳为主

在经历前两日大幅震荡后，人民币兑美元即期周二早盘基本走稳，波动幅度明显收窄。交易员称，早盘即期一度随中间价走弱，但6.34附近大行结汇盘涌出；市场预期在SDR（特别提款权）评估结果出来前，人民币料维稳为主。

--投行观点：人民币应仅小幅失调，可通过名义贬值和价格通缩调整--中金

中国知名投行--中金公司报告称，最新汇改后，市场对人民币汇率进一步贬值的担忧挥之不去，而从宏观经济平衡角度看，人民币应只有小幅失调，可以通过名义贬值、价格通缩和生产率提高等渠道来进行调整。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连三日收跌，观望氛围浓厚成交创逾一个月新低

中国股市沪综指周二连三日收跌，上海A股成交额创逾一个月新低。分析师称，今日股指波动幅度缩窄，维持上下两难的缩量震荡整理格局，场内观望氛围浓厚，资金入场意愿不强；盘中缺乏明显激发人气板块，技术面压力逐渐增大，料后市大盘面临突破方向。

--《特写》中国证券类信托繁华落尽是深秋，末路转型考验从业者

在天气转凉的深秋时节，上海一家信托公司高管孙总仍要频繁奔波于银行和企业之间，寻找一些新业务。他负责的资本市场业务今年经历与股市同步的荣枯转换之后，又因监管层叫停伞形信托的一纸禁令，陷入无米下炊的窘境。

--中国个股：同方股份拟将同方国芯2.21亿股作价70.1亿元售予紫光集团

中国科技控股型公司--同方股份有限公司周二公告称，拟将持有的同方国芯2亿2,083.5万股股份，以70.12亿元人民币价格出售给关联企业紫光春华，同时收购母公司清华控股旗下清控人居和华融泰的股权。

--香港新股：华融消费金融股份有限公司获批筹建，首期注册资本6亿元

据近日在港上市的中国华融资产管理股份有限公司提供的新闻稿，由其主发起设立的华融消费金融股份有限公司正式获得中国银监会批准同意筹建。公司注册地为安徽省合肥市，首期注册资本6亿元人民币。

--中国个股：兴业证券拟分拆海外业务在香港创业板上市

中国中型券商--兴业证券公告称，拟分拆其在香港的海外业务运营实体在香港联交所创业板上市，促进公司海外业务，推进公司国际化战略。

--中国个股：互动娱乐拟收购皇家西班牙人足球俱乐部，切入体育产业