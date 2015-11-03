中国经济：发改委批复新建北京至张家口铁路，投资总额584.1亿元

路透北京11月3日 - 中国河北省张家口市发改委周二称，新建北京至张家口铁路可行性研究报告已获国家发改委批复，投资估算总额为584.1亿元人民币。

张家口发改委网站发布新闻稿称，该线路起自北京北站，经北京市海淀区、昌平区、延庆县，河北省怀来县、宣化区至张家口市，正线全长174公里（含已批复八达岭越岭段工程），全线共设10座车站。

国家发改委在批复中要求，下步工作要结合城市规划，优化铁路枢纽布局，推进铁路客站及周边用地综合开发；加强生态环境保护，建设和运营中要切实落实生态保护、污染防治各项要求及文化遗产保护的各项措施；强化防范、化解社会风险的工作措施。

新建京张铁路主要技术指标为客运专线双线，铁路等级为高速铁路，电力牵引，设计行车速度每小时250公里，规划运输能力为单向每年6,000万人，建设工期4年6个月。

发改委稍早已批复北京至张家口铁路八达岭越岭段工程，全长15.44公里，项目总投资17.49亿元。