台湾汇市：台币盘初升至一周高位，受惠亚币回温及台股劲扬

汇银人士说，亚币回升，且台股今日走势也颇为强劲，这令银行间美元卖压稍重。台币盘初一度走升至32.391，这是10月27日来的盘中最高位，当日盘中高点在32.354。部分交易员则表示，盘初外资抛汇力道不大。出口商至目前为止动作亦不大。