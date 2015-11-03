台湾汇市：台币盘初升至一周高位，受惠亚币回温及台股劲扬

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透台北11月3日 - 台币兑美元 周二盘初实质汇价趋升，汇银人士表示，盘初台股 劲扬，且韩元等亚币也强势表态，台币盘初走升至一周高位。
汇银人士说，亚币回升，且台股今日走势也颇为强劲，这令银行间美元卖压稍重。台币盘初一度走升至32.391，这是10月27日来的盘中最高位，当日盘中高点在32.354。部分交易员则表示，盘初外资抛汇力道不大。出口商至目前为止动作亦不大。
〞外资从昨天有进来一些...不过周五还有非农就业，这周台币应该是区间，〞一位小型本地商银交易员说。
另一位外商银行交易员表示，盘初因亚币回温带动美元卖压，成交平稳正常。
美国周五将公布非农就业数据，这一向是美联储据以观察总体经济的重要指标之一。
台币早盘实质交易区间落在32.391-32.429；上日在32.428-32.509。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点由价平转为小幅溢价；目前一个月美元/台币远汇 报32.415/32.440，上日收在32.490。
本地时间1009时，韩元兑美元 报1,134.7，上日收在1,137；台币则升3.25角报32.400。同时间，台股 则上扬0.99%报8,699.77点。
交易员预测今日实质交易区间：
• 32.380-32.450
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