台湾债市：10年券随美债殖利率上扬，因台股上涨吸引资金由债转股

路透台北11月3日 - 台湾10年券104/12R期 公债殖利率早盘走扬，创盘中六周高位。交易商指出，受美债殖利率走扬，加上台股大涨，外资资金开始出债转股，带动殖利率走高；而随殖利率走升，吸引大型金融机构短线买盘涌入，料今天将呈区间震荡格局。

他们表示，因美国联邦储备局(FED)12月升息机率升高，促使美债殖利率弹升，今天台债殖利率跟着上扬，惟台湾经济基本面不佳，殖利率弹升幅度应有限，料10年券殖利率弹至1.25%附近就会吸引来自大型金融机构及大型行库买盘进驻。

〞10年券殖利率如果弹到1.25%，我们就会进场狂扫，机会难逢啊。〞一位大型公股银行主管说。

大型金融机构交易员亦表示，随着10年券殖利率弹升，早盘进场顺势操作，即趁着殖利率上来时买入，若殖利率。

早盘10年104/12R期殖利率最高弹至1.2300%，创10年券殖利率盘中逾六周新高，此前盘中高位为9月17日的1.2590%。

在五年券104/13期 方面，今天殖利率持续走升，盘中最高弹至0.8200%，创五年券盘中三周新高，此前盘中高位为10月13日的0.8440%。

交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.800-0.8300%；10年公债104/12R期则在1.20-1.24%。

指标美国10年期公债收益率周一触及逾五周最高水平，短债触及逾六周最高位。指标10年期公债收益率周一触及2.189%的9月25日以来最高水平，而两至七年期的公债收益率触及9月17日来最高位。

本地时间10:52时，台股 加权指数上涨1.06%，指数报8,706.78点。

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