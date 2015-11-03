更新版 1-欧洲经济：欧洲央行管委诺沃特尼敦促谨慎考虑扩大购债举措--报载

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路透维也纳11月2日 - 周一奥地利《克莱恩报》(Kleine Zeitung)刊登的专访称，欧洲央行(ECB)管委诺沃特尼称，该央行考虑加大购债举措以提振通胀，这是正确的，但应三思而后行。

欧洲央行上月提高12月进一步放宽政策的可能性，称将考虑的举措包括调整资产购买计划以及调降存款利率等。

欧洲央行总裁德拉吉在周六刊出的报纸专访中表示，欧洲央行必要时准备采取行动，以免偏离中期通胀目标。

在被问到欧洲央行为何考虑扩大购债计划时，诺沃特尼回答称，央行2%的通胀率目标显然没有达标。但他补充称，“还没有做出决定，已经展开讨论。我将建议采取谨慎立场和稳健政策。”

有人暗示量化宽松举措失败，对此诺沃特尼不以为然。他表示，“如果没有这个计划，我们的处境将艰难得多。这项计划使得欧元区没有陷入更严重的通缩以及经济危机。”