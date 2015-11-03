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货币新闻 | 2015年 11月 3日 星期二 10:32 BJT

芝加哥期市：小麦期货连续第二天下跌，降雨使产量忧虑减轻

12月玉米合约 小跌0.1%至每蒲式耳3.76-1/4美元，上交易日收低1.5%。

美国农业部表示，美国冬麦优良率为49%，略低于市场预期。

小麦价格承压，此前美国一些乾旱地区出现降雨。

美国农业部表示，玉米收割率为85%，高于五年均值。大豆收割率为92%，亦高于五年均值。

美国农业部周一表示，民间出口商报告，有12万吨美国大豆销往中国，2015/16年交运。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 507.25 -0.75 -0.15% -2.83% 506.78 52

CBOT玉米 376.25 -0.25 -0.07% -1.57% 383.24 44

CBOT大豆 880.25 1.50 +0.17% -0.62% 889.32 41

CBOT稻米 $12.17 $0.00 +0.00% +2.31% $12.81 49

美国原油 $46.32 $0.18 +0.39% -0.58% $46.02 57

汇率

欧元/美元 $1.101 $0.000 -0.03% +0.05%

美元/澳元 0.716 0.002 +0.29% +0.38%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/戴素萍 审校 张若琪/于春红)

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