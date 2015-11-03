欧洲财政：欧盟在为促进改革而放宽预算时应该审慎--欧洲央行

路透法兰克福11月2日 - 欧洲央行周一表示，很少有结构性改革项目会产生短期财政成本，所以欧洲当局在给予政府预算灵活性以促进长期变革的时候应该更有所选择。

欧盟执委会允许各国政府在符合预算限制方面拥有一定灵活性，前提是他们用这些额外支出开展结构性改革，以促进长期增长。

该执委会今年甚至扩大了豁免范围，以启动停滞下来的改革努力。法国在削减预算赤字方面又获得两年宽限，部分原因是该国做出了改革承诺，意大利和比利时也凭藉改革计划躲过了超额赤字程序。

但欧洲央行的一份报纸对此提出挑战；该报是定于周四出版的欧洲央行经济公报的一部分。

“由于只有一小部分改革计划可能会有短期财政成本，所以在稳定和增长公约下的灵活性应该谨慎使用，否则将会有滥用风险，”该报称。

“除系统性养老改革之外，没有什么重大短期财政支出与结构性改革相关。”