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亚洲 | 2015年 11月 3日 星期二 11:17 BJT

韩国金融市场：韩股和韩元上涨，受全球经济数据回暖鼓舞

市场盛传大宇造船 的债权人正试图将这家财务出现麻烦的公司出售给SK集团。尽管遭到正式否认，但大宇造船股价仍劲扬7.7%至7,050韩元。

汇市方面，韩元兑美元上涨0.2%至1,134.6，与亚洲部分主要货币走强趋势一致。

三年期公债12月期货 小跌0.04点至109.57，稍早数据显示受内需复苏的支撑，韩国10月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.9%，创11个月来最大升幅。

0233GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,134.6 1,137.0

日圆/韩元 9.3938/051 9.4170

韩国公债期货 * 109.57 109.61

韩国综合股价指数 2,044.74 2,035.24

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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法股CAC-40指数 (编译 孙国玉/陈宗琦/张若琪 审校 蔡美珍/戴素萍/李婷仪)

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