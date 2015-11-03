韩国金融市场：韩股和韩元上涨，受全球经济数据回暖鼓舞

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
市场盛传大宇造船 的债权人正试图将这家财务出现麻烦的公司出售给SK集团。尽管遭到正式否认，但大宇造船股价仍劲扬7.7%至7,050韩元。
汇市方面，韩元兑美元上涨0.2%至1,134.6，与亚洲部分主要货币走强趋势一致。
三年期公债12月期货 小跌0.04点至109.57，稍早数据显示受内需复苏的支撑，韩国10月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.9%，创11个月来最大升幅。
0233GMT 上日收市价
---------------------------------------------------
韩元/美元 1,134.6 1,137.0
日圆/韩元 9.3938/051 9.4170
韩国公债期货 * 109.57 109.61
韩国综合股价指数 2,044.74 2,035.24
---------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
如欲浏览韩国现货公债报价，请点选
如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 加拿大股市报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 孙国玉/陈宗琦/张若琪 审校 蔡美珍/戴素萍/李婷仪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。