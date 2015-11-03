香港新股：华融消费金融股份有限公司获批筹建，首期注册资本6亿元

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透北京11月3日 - 据近日在港上市的中国华融资产管理股份有限公司 提供的新闻稿，由其主发起设立的华融消费金融股份有限公司正式获得中国银监会批准同意筹建。公司注册地为安徽省合肥市，首期注册资本6亿元人民币。
中国华融作为主发起人出资55%，其他三家股东分别为合肥百货、深圳华强和安徽新安资产。计划在2016年春节前正式对外营业。
“标志着金融资产管理公司由公司业务向零售业务转型、由传统金融向互联网金融转型、由重资产向轻资产转型。”华融公司的新闻稿称。
华融消费金融公司突出“央企实力、互联网模式、草根金融、全国展业、小额分散、纯信用贷款”的特点，客户定位瞄准80后人群、年轻白领、蓝领、“两新”群体（社会新人、新组建家庭）。
中国华融于10月30日在香港公开挂牌上市，周二盘中报价3.07港元。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。